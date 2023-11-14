فلسطين : ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي

أظهر أحداث مسح للجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعًا حادًا خلال شهر أكتوبر الماضي، نسبته 2.57%، مقارنة بشهر سبتمبر 2023، نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ39 على التوالي.

وأوضح الجهاز، في تقرير صدر عنه اليوم الثلاثاء، بهذا الخصوص، أنه نتيجة العدوان، ارتفعت أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 25.48%، وأسعار البطاطا بنسبة 19.59%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.97%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 9.36%، وأسعار البيض بنسبة 7.70%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 7.61%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.15%، وأسعار الأرز بنسبة 2.27%.

وأشار إلى أنه كان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأهم في ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أكتوبر 2023 بالشهر المناظر له في عام 2022، أشارت البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 7.21% (بواقع 14.59% في قطاع غزة، و5.38% في الضفة الغربية، و4.69% في القدس).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المُستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 11.99% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا حادًا بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث ارتفعت أسعار نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 172.37% في ظل نزوح عدد كبير من الأسر في قطاع غزة من شماله إلى وسطه وجنوبه، وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 129.17%، وارتفعت أسعار "البنزين" بنسبة 117.71%، وذلك بسبب شح الكميات المتوفرة، وعدم السماح بدخولها إلى قطاع غزة، وارتفعت أسعار المياه المعدنية بنسبة 74.11% بسبب شح الكميات المتوفرة من المياه الصالحة للشرب، في ظل قطع إمدادات المياه وانقطاع الكهرباء، وخروج العديد من محطات التحلية عن الخدمة.

كما ارتفعت أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 47.18%، كما ارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 31.73%، وأسعار البطاطا بنسبة 29.50%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 26.95%، وأسعار البيض بنسبة 22.79%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 16.04%، وأسعار الأرز بنسبة 7.72%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.50%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.31%، وأسعار الخبز بنسبة 2.11%، مع العلم أن هناك شحًا كبيرًا في توفر هذه السلع في الأسواق ونفاد بعضها.

وفي القدس، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا نسبته 0.49% خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 74.79%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 22.78%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 25.61%، وأسعار البيض بنسبة 7.34%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 4.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.03%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 6.64%.

وفي الضفة الغربية، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.09% خلال شهر أكتوبر 2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 12.13%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 8.72%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 4.17%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.23%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2.18%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.91%، وأسعار أرز الحبة القصيرة بنسبة 1.62%، وأسعار البيض بنسبة 0.71%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 7.87%.