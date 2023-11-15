الخارجية الفلسطينية: اقتحام مجمع الشفاء انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء.

وأدانت الخارجية الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء في غزة وغيره من المستشفيات، مطالبه بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين.

يواصل الجيش الإسرائيلى جرائمه بحق المدنيين فى قطاع غزة خصوصا المستشفيات، وفى ظل تكثيف الغارات الجوية من قبل جيش الاحتلال على مستشفيات قطاع غزة خرج عدد كبير عن الخدمة جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء تماما، فضلا عن رفض الجانب الإسرائيلى بدفن جثث الضحايا الذين استشهدوا خلال الأيام الماضية.

وأكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منيرالبرشأن الوزارة واللجنة الحكومية المشتركة قررتا حفر مقبرة جماعية داخل مستشفى الشفاء، بعد أن منعت القوات الإسرائيلية التنسيق مع الهلال الأحمر لدخول الشاحنات لإخراج الشهداء من المستشفى لدفنهم.

مدير الصحة الفلسطينية قال فى مداخلة لقناة "العربية الحدث" إن 100 جثة بالمستشفى تعفنت وتحللت، وهو ما يتسبب فى انتشار الأوبئة، لذلك تم حفر مقبرة كبيرة ويجرى دفن جثث الشهداء بها تحت قصف إسرائيلى وإطلاق النيران بمحيط المستشفى وتواجد الدبابات الإسرائيلية على مداخلها.

وأضاف أن العمل متوقف تماما داخل المستشفى فى ظل نفاد الوقود والغذاء والدواء، وأصبحت المستشفى مشرحة تفقد كل ساعة شهيدا من العناية المكثفة أو الأقسام الداخلية أو الأطفال الخدج.