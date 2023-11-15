قوات الاحتلال تقتحم مبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء الطبي بغزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شارع المدارس في محيط معسكر جباليا، شمال غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء الطبي بغزة، مؤكدا أن قواته تواصل عملياتها المركزة داخل مستشفى الشفاء بغزة، وأنه طلب من النازحين داخل مستشفى الشفاء الخروج.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السادس على التوالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان مجمع الشفاء الطبي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

مجمع الشفاء الطبي

ويتعرض مجمع الشفاء الطبي لحصار مشدد لليوم السادس على التوالي، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب نفاد الوقود، وعدم السماح لمركبات الإسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه، كما تعرضت معظم مبانيه للقصف من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأوكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومركز القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة.