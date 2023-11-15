الليلة.. سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2026

تقام فعاليات مراسم سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، مساء اليوم بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة ومسؤولي اتحاد كرة اليد الافريقي، بالبطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 ـ 29 يناير 2024.



بطولة أفريقيا لكرة اليد



ويحجز المنتخب المتوج ببطولة أمم أفريقيا بنسخته الحالية التى تحتضنها مصر مقعدا الى أولمبياد باريس 2024 مباشر.



وكان منتخب الفراعنة قد توج بالبطولة بنسخة العام قبل الماضي 2020 بالاضافة الى حصد لقب نسخة العام الماضي 2022، أى يعتبر المرشح بقوة للفوز بلقب الأميرة السمراء بالنسخة الحالية لاعتباره حامل اللقب في العامين الماضيين للبطولة.



المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد



وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال التى تستضيفها مصر 16 منتخبا وهم: مصر، تونس، المغرب، الجزائر، أنجولا، كاب فيردي ، الكاميرون ، الكونغو الديمقراطية ، الكونغو برازافيل، الجابون، غينيا ، ليبيا ، نيجيريا ، رواندا ، زامبيا ، كينيا.