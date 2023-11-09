منتخب مصر في المستوى الأول بقرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد أن الاستعدادات تجري ما يرام استعدادا لإجراء مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024، التي تستضيفها مصر من 19 إلى 29 يناير 2024.

وتُجرى مراسم القرعة في القاهرة مساء يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري.

وأوضح صلاح أن منتخب مصر يأتي في المستوى الأول في تصنيف المنتخبات قبل إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية، حيث تلقى الاتحاد المصري تأكيدا بمشاركة 16 منتخبا، تم تقسيمها في التصنيف إلى 4 مستويات، بحيث يتم سحب القرعة من التصنيف الرابع ثم الثالث ثم الثاني، ثم يختار منتخب مصر المجموعة التي يرغب في التواجد بها، وبعد اكتمال المجموعات يختار منتخب مصر المنتخب الذي سيواجهه في الافتتاح.

تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المستوى الأول: مصر - كاب فيردي - المغرب - تونس.

المستوى الثاني: الجزائر - غينيا - الكونغو الديمقراطية - أنجولا.

المستوى الثالث: الجابون - الكاميرون - زامبيا - نيجيريا.

المستوى الرابع: الكونغو برازافيل - كينيا - ليبيا - رواندا.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد تلقى خطابا من الاتحاد الأفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبا، هي منتخبات:

مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

يتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

جدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.