ميلاني مارتينيز ترفرف بالعلم الفلسطيني في نهاية حفلها بمانشستر (شاهد)

فاجئت المطربة البريطانية ميلاني مارتينيز جمهورها مساء أمس خلال حفلها بمانشستر بتضامنها علنا مع القضية الفلسطينية وذلك برفع العلم الفلسطيني في نهاية الحفل ومطالبتها بوقف القصف.

ميلاني مارتينيز تدعم فلسطين على طريقتها الخاصة

وقالت مارتينيز ميلاني: “أحبكم جميعًا، ونحن مجتمع المحبة والرحمة ولذلك أقول فلسطين حرة وأوقفوا إطلاق النار الآن. اتبعوا هذا الرابط وطالبوا النواب بوقف إطلاق النار لأن الكثير يموتون وهذا بشع”.

ميلاني مارتينيز من حفلها الأخير

وكانت قد نشرت مارتينيز على مدار الشهر الماضي منذ بداية الحرب الوعي بخصوص ما يحدث في فسلطين، وكان آخر ما نشرته صورة مكتوب عليها: “11078 فلسطيني قد مات، منهم 4507 طفلا و3027 امرأة، 3545 رجلا، 39 صحفيا، و198 طبيبًا، 21 مستشفى غير صالحة للعمل، و2700 شخصًا تحت الأنقاض".

ميلاني مارتينيز من حفلها الأخير

مشاهير العالم يدعمون أهالي غزة

ولا تعتبر ميلاني هي الوحيدة التي أظهرت دعمها أمام العالم أجمع فمنذ اشتداد الحرب على غزة ظهر عدد من الفنانين في مهرجانات عالمية وهم يحملون ويرتدون العلم الفلسطيني وكانت الفنانة إلهام شاهين من ضمنهم حيث ارتدت الزي الفلسطيني خلال تكريمها في نيويورك بالمهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة من مجازر دامية راح ضحيتها الآلاف.

ميلاني مارتينيز

كما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر "إنستجرام" وثقت من خلاله لحظة تكريمها وعلقت قائلة: "يملؤني الحزن والألم على شهداء فلسطين، ارتديت الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمي في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بنيويورك، لنعلن عن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطيني، ندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها".

وتابعت: "وأقول لدعاة الشر والحروب، كفاكم تخريبا في الوطن العربي وضياع حياة الأبرياء، وهذه كلمتي إلى الجاليات العربية بنيويورك الذين شرفونا بالحضور لنرفع جميعا شعار المهرجان هذا العام، فلسطين في القلب".