فنانة شهيرة تطالب بمقاطعة هؤلاء النجوم لدعمهم إسرائيل

أظهرت الفنانة الكندية ذات الأصول الباكستانية أوشنا شاه تضامنها بشكل علني مع القضية الفلسطينية، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تندد بما يحدث في قطاع غزة من ظلم ومجازر دامية منذ يوم السابع من أكتوبر.

أوشنا شاه تطالب الجمهور بمقاطعة نجوم هوليوود ممن تضامنوا مع الإحتلال الإسرائيلي

وغردت شاه طالبة من متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة إكس مقاطعة نجوم هوليوود ممن تضامنوا مع الإحتلال الإسرائيلي، مشددةً على أنه من الواجب مقاطعة أعمالهم وموسيقاهم وكل ما يروجون له.

أوشنا شاه

وكتبت قائلة: "اليوم، ابدأ مقاطعة نجومك، نجوم هوليوود، قم بإلغاء متابعتك لحسابات جميع من في هذه القائمة، تعهد بألّا تدفع المال في مشاهدة أفلامهم، وسماع موسيقاهم، أو شراء أي شيء يدعمونه".

وتابعت: "أنتم مصدر قوتهم، فاسلبوهم إياها، وشاركوا الحملة على نطاق واسع"، ولفتت إلى أن بعض هذه الأسماء معروفة وآخرى أقل شهرة.

أوشنا شاه عبر منصة اكس

وعن مقاطعة المنتجات الداعمة كتبت : "إذا قاطعنا بشكل مستمر ثلاث شركات كبرى فقط لمدة عام واحد، فإنها سوف تركع على ركبتيها، وسوف تتوقف بقية الشركات عن تمويل الإبادة الجماعية، ابدأ بماكدونالدز وستاربكس وديزن، لا تعني المقاطعة وقف شراء منتجاتهم فحسب، بل تعني أيضًا مطالبة الآخرين بأن يفعلوا الشيء نفسه.. اجعلها مهمتك".

أوشنا شاه

وأبدت أوشنا اعجابها بموقف النجم الأمريكي مارك رافالو، تجاه القضية الفلسطينية قائلة:"لقد كان من أوائل من تحدثوا عن فلسطين منذ عدة سنوات بينما كانت إسرائيل تقوم بإحدى العمليات الإجرامية، كان عليه أن يحذف المنشور ويعتذر، لكني سعيدة لرؤية أن ضغوطاتهم لم تنجح هذه المرة، أحبه".