الأوضاع تتجه نحو التصعيد.. ضربات أمريكية في سوريا

شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها في سوريا ضد مواقع الحرس الثوري الإيراني والفصائل الموالية لطهران في البوكمال والميادين شرقي البلاد، فيما تتجه الأوضاع نحو التصعيد أكثر بين القوات الأمريكية والفصائل الموالية لإيران في العراق وسوريا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات جديدة وصفها بـ"الدقيقة" على منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، وجماعات مرتبطة بإيران.

وأوضح أوستن، وفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أن "الضربات استهدفت منشأة تدريب ومخبأ بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين شرق سوريا"، لافتًا إلى أن الضربات "تأتي ردًا على الهجمات المستمرة ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا".

وشدد أوستن على أن "الرئيس بايدن ليست لديه أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بتحرّك اليوم، لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

فيما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إن الضربات الجوية جاءت "ردًا على الاستفزازات المستمرة من قبل الحرس الثوري الإيراني، والجماعات المرتبطة به في العراق وسوريا".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 عناصر موالين لإيران في "ضربات أميركية في سوريا، بينهم عراقيون وسوري على الأقل".

وأضاف المرصد أن عدد القتلى بعد الضربات الجوية الأمريكية "مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطيرة".

كما وكشف المرصد في بيان عن تعرض "قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف دير الزور الشمالي، لقصف صاروخي مصدره الميليشيات المدعومة من إيران بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين، حيث تعرضت القاعدة للقصف بنحو 15 صاروخًا في أعنف قصف من داخل الأراضي السورية".

البيان أضاف: "كما هاجم طيران مسير تابع للميليشيات قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للتحالف في ريف دير الزور الشرقي بعد منتصف الليل أيضًا، فيما دوت انفجارات في منطقة قاعدة الشدادي التابعة لقوات التحالف بريف الحسكة".

وهذه هي المرة الثالثة، في أقل من ثلاثة أسابيع، التي يستهدف فيها الجيش الأمريكي مواقع في سوريا يقول إنها مرتبطة بإيران.

فقد شنت الولايات المتحدة الأربعاء هجمات على ما قالت إنهما موقعين لتخزين الأسلحة يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له في منطقة ميسلون شرقي سوريا.

كما استهدفت في 26 أكتوبر، منشأتين قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما في سوريا.

وقالت واشنطن إن عدد الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة تابعة لإيران ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق بلغ أكثر من 45 هجمة منذ 17 أكتوبر، وأدت إلى إصابة عشرات من الجنود الأمريكيين.

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