رئيس سوريا يتهم الغرب بالتواطؤ تجاه ما يحدث في غزة

اتهم الرئيس السوري "بشار الأسد"، الغرب بالتواطؤ تجاه ما يحدث في غزة من مجازر الاحتلال وإبادة جماعية، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت.

وقال بشار الأسد: إن ما يشجع آلة القتل الإسرائيلية هو التواطؤ الغربي الذي يبرر كل أشكال الإجرام والتدمير في قطاع غزة، فالولايات المتحدة والغرب يقدمون أدوات الدعم التي تساعد على ارتكاب المجازر، كما يقدمون الغطاء السياسي لهذه المجازر التي تطال يوميًا النساء والأطفال والشيوخ التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في لقاء الأسد مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض حيث بحث الجانبان الدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس الأسد على أن اغتصاب الكيان الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم، واحتلاله أراض سورية ولبنانية هو السبب الرئيسي والدائم لكل مشاكل المنطقة.

من جانبه عبّر الرئيس العراقي عن تطابق وجهات النظر إزاء حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية مؤكدًا ضرورة وقفها وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتم الاتفاق على القيام بكل ما من شأنه من أجل تطويرها في المجالات كافة بما يستجيب لتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

رئيس إيران: "نتطلع للتوصل إلى قرار حاسم حول غزة في قمة الرياض"

صرح الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، خلال مُغادرته إلى العاصمة السعودية "الرياض" لحضور القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، بأن "القضية الفلسطينية هي الأهم للعالم الإسلامي، وتحتّم تبنّي قرار حاسم"، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت.