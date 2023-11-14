الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً..استكمال محاكمة المُتهمين في "الهيكل الإداري للإخوان"

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الأربعاء، مُحاكمة 22 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، وستُخصص الجلسة لسماع مرافعة الدفاع .

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كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم من الأول للعاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الحادي عشر حتى الأخير انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية، مع علمهم بوسائلها وأغراضها، كما أن المتهمين من الثالث حتى الثامن والعاشر والحادي عشر ومن الرابع عشر حتى السابع عشر والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة من جرائم التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بها.

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