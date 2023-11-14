بكري لـ وزير إسرائيلي طالب بترحيل سكان غزة: مصر لن تفرط إنها الحرب

رد الإعلامي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، على تعليقات لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف على مقال بالمطالبة بترحيل سكان غزة من القطاع وتوزيعهم على دول العالم.

وغرد بكري، على صفحته بموقع “إكس”، : “وزير المالية الإسرائيلي يصرح منذ قليل بالقول: إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة”، متابعًا: “إذن هو المخطط، ما زال ساريًا، وهذا الوزير لا ينطق من عندياته”.

بكري يندد بالعدوان على غزة

لاتفريط في حبة رمل:

وأردف: “لكن اعلم يا هذا أن مصر والأردن لن يقبلا ولن يصمتا أمام هذه المؤامرة، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن، ولضمان استيلائكم على أرض فلسطين من النهر إلى البحر لإعلان يهودية الدولة”.

وأكمل مشددًا: “مصر لن تقبل أبدًا بالتفريط في حبة رمل واحدة من أرضها التي رويت بدماء الشهداء. إنها الحرب”.

تغريدة مصطفى بكري

رهائن في ظل الفقر:

وعلق بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، على مقال عضو الكنيست رام بن باراك وداني دانون في صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلًا: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عامًا من اللاجئين والفقر والمخاطر".

واعتبر أن "خلية بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، بدون موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصاديًا وسياسيًا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة"، مضيفًا: "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من لاجئي 48، الذين بدلًا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، تم احتجازهم كرهائن بغزة في ظل الفقر"، وفقًا لروسيا اليوم.

سموتريتش وبن غفير وزيران من اليمين الإسرائيلي المتطرف

وقال إن "قبول اللاجئين من قبل دول العالم بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء"، مشددا على أن "إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، والذي يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها".

تصريحات مرفوضة:

ورد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حول تهجير الفلسطينيين خارج غزة، ووصفها بأنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة.

المزيد حول هذه القصة: