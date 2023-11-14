تشكيل السكة الحديد الرسمي لمباراة بروكسي في دوري المحترفين
أعلن أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، عن تشكيل الفريق، الذي يخوض لقاء بروكسي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الثامنة في دوري المحترفين .
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تشكيل السكة الحديد الرسمي لمباراة بروكسي
يوسف رحومة السعيد كمال باسم عادل عبد الله جمعة محمد حسين عضل أحمد ربيع محمد جمال ، محمد جمال الكرته، جون أفيري ، محمد عصام ،محمود كشلط.
موعد مباراة السكة الحديد و بروكسي في دوري المحترفين
تبدأ مباراة السكة الحديد وبروكسي في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .