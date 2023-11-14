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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل السكة الحديد الرسمي لمباراة بروكسي في دوري المحترفين

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلن أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، عن تشكيل الفريق، الذي يخوض لقاء بروكسي  مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الثامنة في دوري المحترفين .

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تشكيل السكة الحديد الرسمي لمباراة بروكسي 

 يوسف رحومة  السعيد  كمال    باسم عادل   عبد الله جمعة    محمد حسين عضل  أحمد ربيع  محمد جمال ، محمد جمال الكرته، جون أفيري ، محمد عصام ،محمود كشلط.

 موعد مباراة السكة الحديد و بروكسي في دوري المحترفين 

تبدأ مباراة السكة الحديد وبروكسي في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏MEDIA CENTER الجدبد الرباضي _ن بالقاهرة نادي #شجع السكة STARTING 16 يوسف رحومة GK} { السعيد كمال باسم عادل 18 عبد لله جمعة محمد حسين "عضل" {C) محمد جمال 14 محمد جمال الكرتة 30 چون أقيري محمد عصام 11 محمود كشلط 2 8 1903 Sek- SC Hadid‏'‏
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