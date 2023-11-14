وفاة خمسينية صدمها قطار روسي حال عبورها شريط السكة الحديد بجزيرة شندويل

توفيت سيدة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر صدمها قطار روسي (القاهرة _ الأقصر" حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بمحطة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جزيرة شندويل من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه أثناء مرور القطارروسي [ القاهرة – الأقصر ] دائرة مركز جزيرة شندويل غير مقرر وقوفه اصطدم بسيدة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر ترتدي كامل ملابسهاحال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدى لوفاتها متأثره بإصابتها بتهشم بالرأس وكسور متفرقة بالجسم .





وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات