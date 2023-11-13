البعثة الرياضية للبادل بوزارة الداخلية تفوز بالمركزين الأول والثانى ببطولة الشرطة العربية

شاركت وزارة الداخلية المصرية، فى بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التى نظمها الإتحاد الرياضى القطرى للشرطة بالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد الرياضى العربى للشرطة وتحت رعاية سعادة الشيخ/ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى (وزير الداخلية القطرى - قائد قوة الأمن الداخلى "لخويا") وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من ٧-١١ نوفمبر الجارى .

عُقدت فاعليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية وعدد 26 فريقاً يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية ، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان).

وزارة الداخلية المصرية فى بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل

وجاءت مشاركة وزارة الداخلية من خلال بعثة رياضية ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربياً . وقد أسفرت فاعليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثانى. وقد قام وفد من وزارة الداخلية بإستقبال الفائزين حال عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة السيد/ وزير الداخلية وتمنيات سيادته لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دوماً فى شتى المحافل الرياضية .. ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها .