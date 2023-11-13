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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بالدوري الممتاز

مباراة المصري وفيوتشر
مباراة المصري وفيوتشر

تلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

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جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فريقنا بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا  على نظيره فريق الهلال الليبي، يوم ٣ ديسمبر المقبل، في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفي يوم ١٠ ديسمبر، يحل فريقنا ضيفًا أيضًا على إتحاد العاصمة الجزائري في إطار ثالث الجولات من المسابقة ذاتها.

من ناحية أخرى استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الإثنين، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، في إطار استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدوري.

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