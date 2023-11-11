عاجل
ارتفاع قتلي جنود الاحتلال إلى 43 جنديا في المعارك البرية داخل غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب بنين يستدعي حساني ايموران لاعب مودرن فيوتشر

حساني ايموران
حساني ايموران

أرسل الاتحاد البنيني لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادي مودرن فيوتشر يُشير إلى طلب إستدعاء اللاعب حساني ايموران،  للإنضمام لمعسكر منتخب بنين الأول خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

اقرأ أيضًا.. 

txt

"رياضة أسيوط" تنظم ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب

ويستعد منتخب بنين لمواجهتي جنوب افريقيا وليسوتو في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

وتعاقد نادي مودرن فيوتشر في بداية الموسم الجاري مع البنيني حساني ايموران لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريق لوتو بوبو البنيني مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بنهاية الموسم.

الجريدة الورقية