أيام الفيلم الفلسطيني في الأردن| تفاصيل عرض فيلم 3000 ليلة

تقدم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع سينما الرينبو، عددا من العروض الفلسطينية ضمن فعالية بعنوان أيام الفيلم الفلسطيني.

تعرض المخرجة مي مصري يوم الاثنين 20 نوفمبر في تمام السابعة مساء فيلمها 3000 ليلة، وهو 103 دقائق، دراما، بالعربية مع ترجمة إلى والانجليزية، من انتاج 2015.

يحكي عن ليال مدرسة فلسطينية، تقع ضحية للاعتقال بعد أن لفقت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي تهمة لم ترتكبها، وتودع في أحد سجون النساء بإسرائيل، ويُمارس عليها ضغوط عديدة حتى تتجسس على زميلاتها الفلسطينيات، وتزداد الأعباء أكثر مع ولادتها لابنها في السجن.

حاز الفيلم على سبع جوائز عالمية من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل نص في مهرجان قرطاج السينمائي لعام 2016.

كما ترشح لخمس جوائز أخرى واختير ليمثل الأردن عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانون.



كما تعرض الفعالية فيلم المخرج محمد جبالي، 80 دقيقة، وثائقي، بالعربية، من انتاج 2016.

حول رواية مجردة عن الحرب في غزة في صيف عام 2014. محمد الجبالي، شاب من مدينة غزة، ينضم إلى طاقم الإسعاف مع اقتراب الحرب، باحثًا عن مكانه في بلد تحت الحصار، حيث يبدو في بعض الأحيان أنه لا يوجد أفق للمستقبل.

في حين تحتل أخبار أعمال العنف المتكررة في غزة عناوين القنوات التلفزيونية والصحف، فإن القصص التي تقف وراءها تظل مخفية، إلا أن هذه القصة لن تبقى طي الكتمان.

حاز الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان One World Media Awards لعام 2017 في المملكة المتحدة، كما ترشح لجائزة أخرى في مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية CPH: DOX في الدنمارك.