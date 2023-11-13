أوسوريو يرفض مغادرة القاهرة قبل الحصول على مستحقاته لدى الزمالك

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، سفره خارج مصر الوقت الحالي بعد استغناء الزمالك عن خدماته، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى إدارة النادي الأبيض.





ووفقًا للتعاقد من المقرر أن يحصل المدرب الكولومبى على راتب ٣ شهور من تعاقده ، إضافة إلى قيمة شهرين شرطًا جزائيًا.

كان مسؤولو الزمالك قد عقدوا جلسة مع المدرب خلال الساعات الماضية، في محاولة لتسوية الموقف المالي وتقسيط القيمة المستحقة، وهو الأمر الذي لم يلق قبولًا من المدرب صاحب الـ 62 عامًا.

وتولى معتمد جمال الإدارة الفنية للزمالك الوقت الحالي، مؤقتًا حتى التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

أوسوريو وعرض المكسيك ..

على صعيد متصل ، اقترب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من قيادة فريق كروز آزول المكسيكي ، عقب مغادرته نادي الزمالك بشكل نهائي وحصوله على وعد بتصفية جميع مستحقاته.

وأشارت تقارير إلى أن ممثلي المدرب الكولومبي تلقوا عرضًا جادًا للحصول على خدمات المدرب صاحب الـ 62 عامًا.

يذكر أن المدرب الكولمبي سبق وأن قاد منتخب المكسيك ثلاثة أعوام ، وتمكن معهم من تحقيق الانتصار على ألمانيا في مونديال 2018.