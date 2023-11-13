وزير الصناعة: فرص تبادل التجارة بالمعرض الأفريقي تقدر بـ10 مليارات دولار (فيديو)

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، الذي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية، بمشاركة 75 دولة، وأكثر من 1600 شركة مشاركة وعارضة وآلاف الزائرين.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، اليوم الإثنين، أنه خلال الـ4 أيام الأولى للمعرض والمؤتمر جرى عقد العديد من العديد من الندوات الحوارية لتشارك الرؤى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما جرى توقيع العديد من البروتوكلات والاتفاقيات التي وصلت لما يقارب الـ3 مليارات دولار، وما تلاها من فرص للتبادل التجاري تقدر بـ10 مليارات دولار، وهو ما يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة.

لا ندخر جهدًا لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة:

أوضح، أن وزارة التجارة والصناعة لا تدخر جهدًا لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة، مؤكدًا أنها تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم التحول الرقمي ودعم المرأة وتعزيز التبادل التجاري.

وأشار إلى مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها الأمانة العامة للمنطقة عام 1921، التي حرصت مصر على أن تكون من أوائل الدول الأعضاء المنضمين للمبادرة في إطار سعيها إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم جهود التكامل والترابط التجاري والاقتصادي بين دول القارة.