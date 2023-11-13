السيسي يشهد افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية (بث مباشر)

حرصًا على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لافتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المعرض الإفريقى للتجارة البينية، والذي يعقد في مصر للمرة الثانية إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018 وشهدت نجاحًا كبيرًا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة.

تفاصيل الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية

ويشار إلى أن الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تقام تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وتأتي هذه الدورة من المعرض وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الأفريقية وما زالت دول العالم والدول الأفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.