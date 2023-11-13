المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، حُكماً بمعاقبة مُتهم بالسجن المؤبد، كما عاقبت مُتهماً آخر بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة قسم طهطا.

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وبدأ كشف القضية عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طهطا مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 3 سنوات، وذلك لإدانته بحيازة المُخدرات للإتجار والتعاطي في القطامية.

وشمل الحكم أيضاً تغريم المُدان 10 آلاف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وبرأت المحكمة في الحُكم المُتهم الثاني أمين.ف من الاتهام المُسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.س وأمين.ف أن المُتهم الأول أحرز بقض الإتجار جوهري الهيروين والميثامفيتامين.

فيما أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين وجوهر المورفين وجوهر الحشيش.

وأسندت النيابة للمُتهم الثاني أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.