حزب المؤتمر: معرض التجارة البينية الإفريقية يهدف لتحقيق النمو والازدهار لشعوب القارة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن انطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية IATA 2023، يؤكد جهود الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الملف على وجه التحديد، فى إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة المصرية حريصة طوال الوقت على المشاركة الفعالة في الأحداث الإقليمية للقارة الأفريقية في مختلف المجالات، والعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خاصة وأن القارة الأفريقية من الأسواق الواعدة فى المنطقة.

وأضاف السعيد غنيم، أن المعرض يعقد في مصر للمرة الثانية بعد أن أقيمت دورته الأولى العام 2018 بالقاهرة وشهدت نجاحا كبيرا ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر، وفى ظل الأحداث العالمية تواصل الدولة المصرية العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى.