حزب المؤتمر: القمة العربية الإسلامية خطوة مهمة لاستكمال ما بدأته القاهرة

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أن القمة العربية الإسلامية التى تعقد اليوم في بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، هي إستكمال للجهود التحركات الدبلوماسية التى قامت بها القيادة السياسية المصرية.



وأكد حزب المؤتمر ، القمة العربية الإسلامية خطوة مهمة لإستكمال ما بدأته القاهرة من خلال القمة العربية التى عقدت مؤخرا بالقاهرة بحضور قادة وزعماء ورؤساء منظمات دولية بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ، لوقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة والضفة والغربية وكافة الأراضي الفلسطينية.



وأشار حزب المؤتمر ، إلى أن القمة سيكون لها دور فى الوقف الفوري لاطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي القطاع بما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يعاني منه القطاع، دون عرقلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف حزب المؤتمر أن القمة تؤكد على الرفض العربي والإسلامي القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وإدانة المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس.