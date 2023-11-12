شيري تكشف عن سيارة كهربائية متطورة

أزاحت عملاق صناعة السيارات الصينية شيري، الستار عن سيارة كهربائية متطورة تم إنتاجها بالتعاون مع شركة صناعة الإلكترونيات هواوي، وتتمع السيارة Luxeed S7 الجديدة، بهيكل انسيابي وملامح رياضية توحي بالقوة والحداثة، وحصلت على عجلات عريضة بمقاس 20 بوصة.

وتأتي السيارة الجديدة 4 أمتار و97 سنتيمترا، وعرضها 193 سم، وارتفاعها 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 295 سم، ويتألف سقفها من لوحين زجاجيين يحجبان الأشعة الضارة ما فوق البنفسجية بنسبة 99%.

وزودت السيارة بميزات الأمان، إذ ثبت على سقفها جهاز ليدار للتحكم بأنظمة القيادة الذاتية، وحصلت على 12 رادار تعمل بالموجات الصوتية، وعلى 11 كاميرا توفر رؤية محيطية للهيكل، وجهّزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة الحفاظ الآلي على المسار، وأنظمة تعديل المسار أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة.

وصممت واجهة القيادة في هذه السيارة لتكون بسيطة وعملية، إذ خلت من الأزرار، ووضع في منتصفها شاشة لمس كبيرة، كما ثبتت أمام السائق شاشة أخرى لتعمل كلوحة عدادات رقمية.

وستطرح منها عدة نسخ مزودة ببطاريات تكفيها لقطع 550 أو705 أو800 كلم بالشحنة الواحدة، وستعمل هذه السيارات بمحركات كهربائية بعزم 292 حصانا، ستمكنها من الوصول إلى سرعة 210 كلم/ساعة.

شيري في مصر

جدير بالذكر أن سيارات شيري تتوافر في السوق المصرية بعدة طرازات هي “شيري أريزو 5، شيري تيجو 3، شيري تيجو 7، شيري تيجو 8” وجميعها طرازات يتم تجميعها محلياً، بينما يقدم وكيل شيري في مصر مجموعة جي بي غبور أوتو السيارتين “شيري تيجو 7 برو، وشيري تيجو 8 برو” بنسختين مستوردتين.

شيري أريزو 5 أرخص سيارات العلامة الصينية

وبحسب أحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، تعد السيارة شيري أريزو 5 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان هي أرخص سيارات علامة شيري الصينية في مصر، وتقدم عبر إصدارين، “الأول” مزود بناقل حركة عادي، أما الإصدار الثاني من شيري أريزو 5 فيقدم بناقل حركة أوتوماتيك.

محرك شيري أريزو 5

وتزود السيارة شيري أريزو 5 السيدان بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر