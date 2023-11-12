"بحوث النخيل" يصدر توصيات لتسويق التمور ومنتجاتها محليًا ودوليًا

نظم معهد بحوث النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل لتسويق التمور ومنتجاتها محليًا ودوليًا.



وناقشت ورشة العمل إنتاج وتصنيع وتصدير التمور المصرية والجهات المختصة وأوضح المشاركون نقاطًا كثيرة من حيث الإنتاج والتصنيع والتصدير وتغيير ثقافات الاستهلاك محليًا ودوليًا والتعامل مع المنافسة الدولية. الاستراتيجيات المطلوبة لتحسين الإنتاجية والفرز والتعبئة والتغليف ومخاطبة المستهلك حسب رغبته وما هي متطلباته حسب السوق المستهدف بين الأوروبي والآسيوي وأمريكا اللاتينية لزيادة التواجد في هذه الأسواق والحصول على حصة سوقية أكبر من المنافسين وتقوية هذا القطاع.



وأوصت اللجنة أنه يتم إقامة مناطق لوجستية في أماكن إنتاج التمور وإقامة مخازن مبردة بسعة تخزينية تصل إلى ٢٠٠ ألف طن وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع للتمور بمواصفات جودة عالية وتشجيع التسويق الإلكتروني في مجال التمور.