بدء فعاليات الموسم السابع لمسابقة "دوري العباقرة" بجامعة الفيوم

انطلقت فعاليات مسابقة دوري العباقرة للموسم السابع على مستوى كليات جامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عماد عبد السلام مدير مركز التطوير المهني، والدكتور بيومي طاحون الأستاذ بكلية دار العلوم، وممثلي رعاية الشباب والطلاب المشاركين، وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.

وأكد الدكتور وائل طوبار أن المسابقة تشهد إقبالا كبيرًا من الطلاب الراغبين في المشاركة هذا العام، حيث تشارك 17 كلية ويضم كل فريق أربعة طلاب، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لمسابقة دوري العباقرة، حيث تنمي ثقافة الطلاب وتزود معارفهم ومعلوماتهم ، وتحرص الجامعة علي تنظيمها كل عام.

وأكد أن اليوم الأول يشهد اختبارًا تحريرًا موحدًا لجميع الفرق المشاركة وسيتم تصعيد الفرق الأعلى في النقاط للدور الثاني، على أن يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة النهائية يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبه أوضح الدكتور عماد عبد السلام أن التصفيات تجري في عدة مجالات منها الأدب والجغرافيا والعلوم والتاريخ والفنون والرياضة والقدرات الذهنية والتكنولوجيا، وتضم المسابقة ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تشارك بها جميع الفرق، والمرحلة الثانية تشارك فيها الفرق الحاصلة على أعلى نقاط، ثم المرحلة النهائية والختام.

ندوة الوعى الاثرى بالفيوم

ومن جهه اخرى شهدت الدكتورة نادية عبد العزيز حجازي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة (كنوز وآثار الفيوم). والذى اقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

حضر الندوة الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا عبد الله رئيس لجنة الوعي الأثرى بكلية الآثار، والدكتور وليد عبد السميع بكلية الآثار، و نيرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الأزهر والكنيسة والطلاب، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

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