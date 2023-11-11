عاجل
عاجل.. السيسي يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل :" سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع الأقصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الاقصر ، وذلك بقاعه المؤتمرات بحضور ممثلي 40 شركة، و اكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من انشطة وقطاعات مختلفة تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والمستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر ،وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخطار بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين .

txt

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج العام

txt

توقف 20 مستشفى بغزة عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة ، ان المحافظة شهدت فعاليات المبادرة بمشاركة المهندسة غادة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، والتى أكدت في كلمتها الدور الذي تقوم مبادره سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من انشطه مختلفه علي مستوي الجمهورية وأوضحت الدور الذي تقوم به المبادرات في منع الحوادث والاصابات وزيادة الإنتاج ، كما جرى خلال المباردة توضيح الدور الذي تقوم به المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والانشطة المختلفة بمحافظة الاقصر ، كما حضر المبادرة اللواء علي شرابي رئيس مجلس مدينة الاقصر .

واضاف مدير المديرية ان المبادرة تضمنت محاضرات علمية ..القى المحاضرة الأولى المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة حول تصاريح العمل موضحا ماهو تصريح العمل وما اهمية تصريح العمل وما المتطلبات الاساسية لتصريح العمل ، وانواع تصاريح العمل ، وما هي الإجراءات العامو المتبعة عند إصدار تصريح العمل  ، كما قام المهندس اسلام حمدي من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي اسبابها، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والحد من آثارها

مواد متعلقة

الصليب الأحمر يكشف حجم الدمار في غزة: العمل أصبح مستحيلًا (فيديو)

وزارة العمل: المساواة بين الجنسين في ورش بـ7 محافظات

هيئة العمل الفلسطيني تكشف خطة الاحتلال لغزة بعد انتهاء الحرب

وزارة العمل تنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

وزارة العمل تختتم 3 برامج تدريبية مجانية لشباب وفتيات الإسكندرية

وزارة العمل: ورشة للتوعية بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

الجريدة الورقية