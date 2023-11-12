غداً.. استكمال محاكمة المُتهمين في "فض رابعة"

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، غداً الاثنين، إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة".

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عقدت برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة أحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.