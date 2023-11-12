رابط تسجيل بيانات التقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024

يبحث المعلمون الراغبون في المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، عن الرابط الإلكتروني للتسجيل في أعمال الامتحانات، جاء ذلك بالتزامن مع إصدار وزارة التربية والتعليم توجيهًا للمديريات بفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 12/11/2023.

وفي إطار التسهيل على المعلمين للمشاركة في في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، وبهدف تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، بضرورة حث كل من ينطبق عليه شروط الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على تحديث وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة على أنه كل من تنطبق عليه شروط الترشح ينبغي عليهم تحديث وتسجيل بياناتهم، موضحة أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، بل تنطبق على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصًا على راحة المرشحين.