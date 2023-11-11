أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحديث بيانات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ووافق وزير التربية والتعليم على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة بدءاً من غد الأحد لتحديث بياناتهم وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2023/2024.

جاء ذلك خلال خطاب عممته الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، بشأن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وجاء في الخطاب أنه من منطلق حرص الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المشرحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي 2023/2024، حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصاً على راحة هؤلاء المرشحين،

ضوابط تحديث بيانات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق مديري المديريات، أسوة بالعام الماضي، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تحديث بيانات المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة يكون بعد توفير (اسم مستخدم/ وكلمة مرور) لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وأعداد المسجلين منها.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديري المديريات بحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناته مع العلم بأن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية.

ونبه وزارة التربية والتعليم العاملين بالمديريات التعليمية بتحديث بياناتهم ما دامت تنطبق عليهم شروط امتحانات الثانوية العامة 2024، أسوة بالعام الماضي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التنبيه بأنه سيتم مسائلة كل من تنطبق عليه شروط أعمال امتحانات الثانوية العامة ولم يقم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيخ وتقديمها في الموعد المحدد.