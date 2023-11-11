أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني لمسابقة اللغة العربية في مدارس التعليم الفني، التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.





وأطلقت وزارة التربية والتعليم مسابقة اللغة العربية تنفيذًا لسياسة الوزارة للارتقاء بمستوى طلاب التعليم الفني في اللغة العربية.

وتقام مسابقة اللغة العربية إيمانا من وزارة التربية والتعليم بأهمية الأنشطة في صقل مواهب الطلاب، وتنمية مهاراتهم العلمية والثقافية والفنية والأدبية، وترسيخ قيم المواطنة، وتفعيلا للطاقات الكاملة لدى الطلاب.

وتهدف مسابقة اللغة العربية إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب مدارس التعليم الفني، على أن تكون الأعمال من وحي إبداع الطلاب، ويجوز في الإلقاء الاعتماء على قصائد لكبار الشعراء.

وتكتب الأعمال المقدمة بخط اليد، ويراعى فيها حسن الخط والدقة اللغوية، وتوثيق المعلومات بالنسبة للبحث، ولا يكون الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات، ولا يزيد البحث عن خمس عشرة صفحة.

موضوعات مسابقة اللغة العربية

١. كتابة الشعر.

٢. إلقاء الشعر.

٠٣ كتابة قصة.

٤. القراءة: قراءة الخمسة كتب في مجالات مختلفة في " القيم الإنسانية - اللغة والأدب - العلوم - التنمية البشرية - الانتماء وحب الوطن " ثم تلخيصها وتناقش اللجنة الطالب في مضمونها.

٥. الرسم اليدوي: لوحات تعبيرية لشخصيات أدبية مؤثرة في مجال اللغة العربية أو مناظر طبيعية تبرز قدرة الله تعالى يقوم الطالب برسم نموذج أثناء التصفيات.

٦. كتابة بحث في (أ) أو (ب): أ. شخصية لها إنجازات في مجال ( الزراعة أو الصناعة أو الاقتصاد أو السياحة) على أن يبين الطالب ما قدمته الشخصية لمصر والمجال الذي تفوقت فيه. ب. موضوع قيمي أو بيني يعرض مشكلة، وعلى الطالب اقتراح حلول لها.

الجدول الزمني لإجراء مسابقة اللغة العربية

١. إعلان مسابقة اللغة العربية في بداية شهر نوفمبر، وتجرى على مستوى الجمهورية بين طلاب مدارس التعليم الفني.

٢. إجراء التصفيات على مستوى الإدارات من 1 حتى 15 ديسمبر 2023.

٣. إجراء التصفيات على مستوى المديرية من 20 حتى 30 ديسمبر 2023.

٤. إجراء التصفيات على مستوى الجمهورية في إجازة نصف العام (الأسبوع الثاني من فبراير 2024).

