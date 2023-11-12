الرابط الرسمي للتسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

نقدم لطلاب المدارس المصريين الراغبين في أداء الامتحانات بنظام أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 الرابط الرسمي للتسجيل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج بقيمة 150 مائة وخمسون دولار أمريكي ، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي.

رابط التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج عبر المنصة الرسمية على موقع الوزارة.

وللتسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج (اضغط هنا).

خطوات التسجيل في امتحانات أبنائنا في الخارج

١. إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

٢. تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

٣. سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



٤. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF ، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

٥. المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الالكتروني.



٦. في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد) .

٧. إرسال الأوراق على عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمین سامى متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب .



ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.



ويجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.