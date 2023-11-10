التعليم تعتزم تنظيم مؤتمر قومي لمناقشة تطوير المرحلة الثانوية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتزام الوزارة تنظيم مؤتمر قومي لمناقشة تطوير مرحلة الثانوية العامة يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة انتهت من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والذي يركز على تحسين جودة حياة الطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة.

وقال وزير التربية والتعليم إن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطنى مجتمعى ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.

وأكد وزير التربية والتعليم عدم المجازفة فى تغيير منظومة الثانوية العامة بل سيتم عقد حوار مجتمعى، وأن نظام الثانوية العامة يحكمه قانون، ومن ثم يحتاج لتغيير ووقت، لذلك سيكون أي تغيير فيه من بداية المرحلة الثانوية وليس الصف الثالث الثانوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لا بد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الدولة المصرية تدرك أهمية الإسراع فى تطوير مناهج مرحلة الثانوية العامة وعدم الانتظار ثلاث سنوات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

خيارات تطوير الثانوية العامة

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة ثلاثة خيارات لتطوير الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد.

وأكد وزير التربية والتعليم إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة من خلال المتخصين والنظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم.

وأكد وزير التعليم ضرورة أن يكون التقييم وفق محاولات وليست امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات .

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة مرحلة الثانوية العامة من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات.

١. تطبيق النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.

٢. تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد.

٣. حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه.

