أبو مسلم يهاجم كولر بعد تعادل الأهلي مع الجونة

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحمل مسئولية تعادل الفريق الأحمر أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز.

قال أبومسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة كانت صعبة جدًّا على الأهلي، وكان هناك تغييرات كثيرة بالنسبة لتشكيل الأهلي، والأهلي عانى بسبب وسط الملعب".

أضاف: "كريم الدبيس كان يجب أن يتواجد كظهير أيسر أمام الجونة وليس خالد عبدالفتاح"، واختتم: "غياب محمد عبدالمنعم أيضًا أسهم بشكل كبير في تعادل الأهلي".

الأهلي يتعادل مع الجونة:

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.