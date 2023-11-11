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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على الإسماعيلي برباعية في بطولة الجمهورية 2008

الأهلي 2008
الأهلي 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008، فوزًا كبيرًا على ضيفه الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية. 

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وجاء  فوز الأهلي برباعية عن طريق بلال عطية الذي تألق بشكل كبير وسجل «سوبر هاتريك» من ٣ تسديدات ورأسية، وجاء هدف الإسماعيلي الوحيد ليتعادل به بعد الهدف الأول للأهلي. 

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي مواليد 2008

حراسة المرمى: عمر النحاس. 

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - حسن محمد - مهند الشامي. 

وسط الملعب: عمر العدوي - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي “مانو” - آدم علاء. 

الهجوم: حمزة عبد الكريم. 

وشارك محمد صبري شندي بدلًا من آدم علاء، وعمر كمال بدلًا من عمر العدوي، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، ويوسف عبد العزيز بدلًا من مانو، وأحمد رضا بدلًا من بلال عطية. 

نتائج الأهلي السابقة في دوري الجمهورية 2008

بهذا الفوز رفع “أهلي 2008” رصيده إلى ٢٦ نقطة، من الفوز في ٨ مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٣ - صفر، وتعادل مع الجونة ١ - ١ وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ٢، وفاز على المقاولون العرب ٣ - ٢، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ٤ - ١، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه. 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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