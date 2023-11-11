غداً.. استكمال مُحاكمة مُتهم بسرقة شقق بعابدين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غداً الأحد، مُحاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين بزعم عمله مندوباً لشركة إبادة إبادة الحشرات.

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وكانت الواقعة قد بدأت بسماع صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء قيامه بالفرار من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته "8 ورقات مدونة عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورة" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية.

وأكدت المجني عليها "ربة المنزل" على أنها وحال تواجدها بالشقة "مسرح الجريمة" قام المُتهم بطرق الباب وأوهمها أنه يعمل مندوباً لشركة مُتخصصة في إبادة الحشرات.

وعرض عليها عرضاً بتقديم خدماته مقابل مبلغ مالي، وبعد ذلك استغل انشغالها وحاول سرقة حافظة نقودها بدرجٍ من أدراج البيت فاستغاثت بالجيران، ومن جانبه أقر المُتهم بالجريمة وأيد ما قالته الضحية، وأضافه أنه كان يوهم ضحاياه من أجل السرقة، وشدد على أن الأموال التي بحوزته هي حصيلة السرقات.