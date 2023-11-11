مراسل قناة الغد من غزة: "الصحفيون مقاومون في أرض المعركة الآن"

كشف عبدالله عبيد، مراسل قناة "الغد" من قطاع غزة، عن لحظة تعرضه للقصف الإسرائيلي خلال تغطية أحداث غزة، مشددًا على أنه ليس أول مرة أن يتعرض لقصف إسرائيلي خلال نقل الحدث على شاشة "التلفزيون"، موضحًا أن الصحفي الفلسطيني لدية خبرات كبيرة مثل هذا، والعدوان أدت إلى تأدية المهنة بشكلها المهني.

مراسل ينقل الأحداث من غزة:

أضاف "عبيد"، أن إسرائيل تستهدف الصحفيين لعدم نقلة الحقيقة إلى العالم، موضحًا أن الصحفيين في قطاع غزة حريصون على البقاء في شمال غزة لنقل الحقيقة وفجيعة القصف الإسرائيلي على غزة، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

شددَّ على أنه تعهد بالتواجد في منطقة الشمال والتي هي الساخنة الآن، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الصحفيين الذي تم استشهاده خلال نقل الأحداث في قطاع غزة، مؤكدًا أن الصحفيين يتكاتفون من أجل نقل الأحداث رغم حجم الصعوبات الكبيرة الذي يتعرضون له بجانب تهديدات قوات الاحتلال الإسرائيل بالقصف.

أوضح أن هناك فيديوهات مع الصحفيين توثق القصف الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، مشددًا على أن الفزع الأول لعائلتي كان حاضر من تعرضه لقصف إسرائيلي، مؤكدًا أنه غائب عن أهله منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، إذْ إنهم نزحوا إلى المنطقة الوسطى في قطاع غزة، متابعًا: "إحنا بنوصل رسالة للعالم.. أصبحنا مقاومين في أرض المعركة"، مشددًا على أن من يرتدي درع "بريس" يتم استهدافه من الاحتلال الإسرائيلي وكأنه يحمل السلاح.