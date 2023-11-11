عاجل
آلاف الفرنسيين يشاركون في مسيرات حاشدة بباريس لوقف إطلاق النار بغزة
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال: حركة حماس فقدت السيطرة في شمال غزة

قصف غزة
قصف غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس أن فقدت السيطرة في شمال غزة، بعد أكثر من شهر على العدوان في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم.

وأكد جيش الاحتلال، أن تدمير كل قدرات حماس يتطلب الكثير من الوقت، موضحًا: “نعمل مع الجميع لإعادة المخطوفين ولن نفوت الفرصة لاستعادتهم”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مقتل 5 من جنوده خلال المعارك البرية داخل غزة.

وأعلن الجيش أيضًا عن إصابة 6 جنود بجروح خطيرة من لواء النخبة الاحتياطي 551، في المعارك مع المقاومة في بيت حانون.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن الجنود سقطوا في "حادث خطير" تمثّل بانفجار عبوة قوية لدى محاولتهم فحص إحدى فتحات الأنفاق.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 43 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر، و361 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا و59 شرطيًا إسرائيليًا بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك قتلوا منذ السابع من أكتوبر.

 

مواد متعلقة

انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تضامن شباب مصر مع غزة بمدينة ابوزنيمة

وزير الشباب والرياضة: أطلقنا مبادرة للتبرع بالدم لمصابي غزة

صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

ارتفاع قتلى جنود الاحتلال إلى 43 جنديًا في المعارك البرية داخل غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة

قصف الاحتلال الإسرائيلي لمُستشفيات غزة وحصارها جرائم حرب لم يشهدها التاريخ

العاهل الأردني ورئيس إندونيسيا يؤكدان رفضهما لسياسات التهجير للفلسطينيين من غزة
الجريدة الورقية