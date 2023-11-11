جيش الاحتلال: حركة حماس فقدت السيطرة في شمال غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس أن فقدت السيطرة في شمال غزة، بعد أكثر من شهر على العدوان في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم.

وأكد جيش الاحتلال، أن تدمير كل قدرات حماس يتطلب الكثير من الوقت، موضحًا: “نعمل مع الجميع لإعادة المخطوفين ولن نفوت الفرصة لاستعادتهم”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مقتل 5 من جنوده خلال المعارك البرية داخل غزة.

وأعلن الجيش أيضًا عن إصابة 6 جنود بجروح خطيرة من لواء النخبة الاحتياطي 551، في المعارك مع المقاومة في بيت حانون.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن الجنود سقطوا في "حادث خطير" تمثّل بانفجار عبوة قوية لدى محاولتهم فحص إحدى فتحات الأنفاق.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 43 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر، و361 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا و59 شرطيًا إسرائيليًا بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك قتلوا منذ السابع من أكتوبر.