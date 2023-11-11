عاجل
ارتفاع قتلي جنود الاحتلال إلى 43 جنديا في المعارك البرية داخل غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجونة

الأهلي والجونة
الأهلي والجونة

أنتهى لقاء الأهلي  و الجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

txt

الأهلي يتعثر أمام الجونة بتعادل محبط في الدوري

txt

طرد لاعب الجونة في مباراة الأهلي

txt

الأهلي يتعادل مع الجونة في الشوط الأول



أحرز أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للجونة بعد كرة عرضية من صبري رحيل التي تصطدم في يد محمد هاني، قبل أن يحرز بلحاج هدف التعادل للجونة قبل نهاية الشوط عبر ركلة جزاء.

رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد خوض 5 مباريات ، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن. 
 


موعد مباراة الأهلي المقبلة:


يستعد الاهلي لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 25 نوفمبر الجاري.
 

مواد متعلقة

الأهلي يتعثر أمام الجونة بتعادل محبط في الدوري

طرد لاعب الجونة في مباراة الأهلي

الأهلي يتعادل مع الجونة في الشوط الأول

موديست يحرز هدف الأهلي الأول أمام الجونة

الفار يلغي هدف الجونة الأولى أمام الأهلي

تاو وديانج على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجونة

بلحاج يقود تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي في دوري نايل

الجريدة الورقية