الأهلي يتعادل مع الجونة في الشوط الأول

تعادل الاهلي مع الجونة بهدف لكلاهما، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت على ملعب “خالد بشارة” في ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة.

وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للجونة بعد كرة عرضية من صبري رحيل التي تصطدم في يد محمد هاني.

أحرز الهدف التعادل لصالح الجونة أحمد بلحاج عبر رلكة جزاء في الدقيقة 45+1.

وكان الجونة أحرز الهدف الأول في الثانية “41" لكن الفارألغى الهدف بعد وجود لمسة يد على اللاعب.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي