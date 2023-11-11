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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يتعادل مع الجونة في الشوط الأول

موديست
موديست

تعادل الاهلي مع الجونة بهدف لكلاهما، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت على ملعب “خالد بشارة” في ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة.

وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للجونة بعد كرة عرضية من صبري رحيل التي تصطدم في يد محمد هاني.

أحرز الهدف التعادل لصالح الجونة أحمد بلحاج عبر رلكة جزاء في الدقيقة 45+1.

وكان الجونة أحرز الهدف الأول في الثانية “41" لكن الفارألغى الهدف بعد وجود لمسة يد على اللاعب.

 

تشكيل الأهلي:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

 خط الهجوم: أنتوني موديست.

 

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الأهلي

  • حراسة المرمى: أحمد مسعود
  • وفي الدفاع: أحمد حسام، صبري رحيل، أحمد عبدالرسول، أحمد عبدالعزيز، محمد عبدالفتاح مراد
  • خط الوسط: أحمد بلحاج، أليو جاتا، أرنو راندريانانتيناينا، ايمن سعد.
  • الهجوم: جبريل شيكودي

 

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