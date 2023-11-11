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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طرد لاعب الجونة في مباراة الأهلي

الجونة والأهلي
الجونة والأهلي

تعرض لاعب الجونة  للطرد في مباراة فريقه أمام الأهلي والتي تجمع بينهما على ستاد خالد بشارة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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الأهلي يتعادل مع الجونة في الشوط الأول

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موديست يحرز هدف الأهلي الأول أمام الجونة

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الفار يلغي هدف الجونة الأولى أمام الأهلي

تلقى أحمد محمود لاعب الجونة، البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 83، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء، ويلعب الجونة بعشرة لاعبين.

أحرز أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة.

وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للجونة بعد كرة عرضية من صبري رحيل التي تصطدم في يد محمد هاني.

أحرز الهدف التعادل لصالح الجونة أحمد بلحاج عبر رلكة جزاء في الدقيقة 45+1.

وكان الجونة أحرز الهدف الأول في الثانية “41" لكن الفارألغى الهدف بعد وجود لمسة يد على اللاعب.

 

 

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