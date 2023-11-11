طرد لاعب الجونة في مباراة الأهلي

تعرض لاعب الجونة للطرد في مباراة فريقه أمام الأهلي والتي تجمع بينهما على ستاد خالد بشارة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

تلقى أحمد محمود لاعب الجونة، البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 83، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء، ويلعب الجونة بعشرة لاعبين.

أحرز أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة.

وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للجونة بعد كرة عرضية من صبري رحيل التي تصطدم في يد محمد هاني.

أحرز الهدف التعادل لصالح الجونة أحمد بلحاج عبر رلكة جزاء في الدقيقة 45+1.

وكان الجونة أحرز الهدف الأول في الثانية “41" لكن الفارألغى الهدف بعد وجود لمسة يد على اللاعب.