الأهلي يتعثر أمام الجونة بتعادل محبط في الدوري

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.





أحرز أنتوني موديست مهاجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 37 بعد تسديدة سكنت شباك الجونة، وكان حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء للجونة بعد كرة عرضية من صبري رحيل التي تصطدم في يد محمد هاني.

موديست



أحرز الهدف التعادل لصالح الجونة أحمد بلحاج عبر رلكة جزاء في الدقيقة 45+1.



وكان الجونة أحرز الهدف الأول في الثانية “41" لكن الفارألغى الهدف بعد وجود لمسة يد على اللاعب، وتعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.



رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.