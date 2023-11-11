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ارتفاع قتلي جنود الاحتلال إلى 43 جنديا في المعارك البرية داخل غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم.. فرصة للمخطوبين

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهدت أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة اليوم السبت 11-11-2023؛ انخفاضًا ليسجل سعر الذهب عيار 21 انخفاضًا بنحو 15 جنيهًا، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 بنحو 13 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعًا بنحو 17 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار:

تراجع سعر الذهب اليوم عالميًا وسجل بالدولار نحو 17 دولارًا؛ ليسجل الآن 1938 دولارًا، وكان بمنتصف التعاملات 1955 دولارًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 بختام تعاملات الصاغة

2954 جنيهًا

جرام 21 الآن

2585 جنيهًا

انخفض سعر الذهب عيار 18 

 ليسجل بختام تعاملات الصاغة 2216 جنيهًا، وكان بمنتصف التعاملات 2229 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

  20680 جنيهًا

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