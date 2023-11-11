انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم.. فرصة للمخطوبين

شهدت أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة اليوم السبت 11-11-2023؛ انخفاضًا ليسجل سعر الذهب عيار 21 انخفاضًا بنحو 15 جنيهًا، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 بنحو 13 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعًا بنحو 17 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار:

تراجع سعر الذهب اليوم عالميًا وسجل بالدولار نحو 17 دولارًا؛ ليسجل الآن 1938 دولارًا، وكان بمنتصف التعاملات 1955 دولارًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 بختام تعاملات الصاغة

2954 جنيهًا

جرام 21 الآن

2585 جنيهًا

انخفض سعر الذهب عيار 18

ليسجل بختام تعاملات الصاغة 2216 جنيهًا، وكان بمنتصف التعاملات 2229 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

20680 جنيهًا