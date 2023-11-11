حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن صورتها في المستشفى.. لم تخضع لعملية تجميل (شاهد)

خرجت الفنانة حورية فرغلي عن صمتها، لتكشف حقيقة المزاعم المتداولة التي تفيد خضوعها لعملية تجميل جديدة في أنفها، وذلك بعد الصورة الأخيرة التي نشرتها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حورية فرغلي تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة في أنفها

نفت حورية فرغلي خضوعها لأي عمليات تجميل مؤخرًا حسبما زعم البعض، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة تعود إلى ٣ سنوات منذ آخر عملية أجرتها في أنفها أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية.

حورية فرغلي

حورية فرغلي: آخر جراحة خضعت لها كانت استئصال الرحم

وأكدت حورية أن آخر جراحة خضعت لها كانت منذ حوالي ٣ أسابيع، عندما استأصلت الرحم بسبب اكتشاف ورم به، لافتة أن سبب نشرها الصورة المتداولة في هذا التوقيت هو رغبتها في الرد على الشائعات المتداولة بشأن أنها أصبحت أجمل بسبب خضوعها لأكثر من عملية تجميل مؤخرًا.

وقالت حورية: "اضطريت أنزل الصورة دي لأن في ناس كتير بتقول إن حورية بتحلو وشكلها بتعمل عمليات تجميل، فنزلتها عشان اقولهم يا جماعة انا عملت ٤ عمليات في أمريكا من ٣ سنين وده كان شكلي ساعتها وأنا هوريكم شكلي دلوقتي، ف ازاي هكون عملت عملية دلوقتي".

حورية فرغلي

وأضافت فرغلي: "أنا والله العظيم لا بعمل عمليات تجميل ولا حاجة، آخر عملية عملتها كانت من ٣ أسابيع وشلت الرحم، أنا بس حبيت أوري الناس اللي بتقول إني بعمل عمليات تجميل كنت في أمريكا عاملة ازاي ودلوقتي أنا عاملة ازاي".

حورية فرغلي تشكو معاناتها من الألم: أصمت وفي داخلي ألف وجع

وكانت حورية فرغلي قد شاركت الجمهور بصورة من داخل المستشفى، بعد خضوعها لعملية في الأنف، وأرفقتها بتعليق: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي الف وجع لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للأبد .. يارب ما يكتب لحد الوجع يارب اخر عمليه اللهم لك الحمد .. اصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

حورية فرغلي

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة حورية، زاعمين أنها خضعت لعملية جديدة في أنفها ضمن عمليات التجميل التي خضعت لها مؤخرًا، مما جعلها تتصدر قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

حورية فرغلي تتعاقد على “ديجافو”

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة حورية فرغلي في وقت سابق عن تعاقدها على بطولة فيلم جديد بعنوان "ديجافو"، لتعود من خلاله مجددًا إلى السينما بعد غياب استمر سنوات منذ عرض آخر أفلامها "استدعاء ولى عمرو" في عام 2019، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حورية فرغلي

آخر أعمال حورية فرغلي

وكانت أخر أعمال النجمة حورية فرغلي الدرامية مسلسل "أيام"، الذي شاركها بطولته تخبة مميزة من النجوم وهم رياض الخولي، وشيري عادل وسلوى خطاب، وأحمد صفوت، ورشدي الشامي، ومحمود حجازي، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل "أيام" في إطار درامي تشويقي، حول قصة "عبير" التي تعيش في بيت عمها "رياض أبو الدهب" وتحت رعايته بعدما أصبحت يتيمة، ولكن زوجته تحاول إبعادها عن حياتهم، طمعًا في اﻻستيلاء على ثروته.