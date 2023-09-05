طليقة حسن شاكوش تثير الشكوك مجددًا حول خيانته لها مع حورية فرغلي: "لن أعتذر"

رفضت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، الاعتذار للفنانة حورية فرغلي على الهواء، بعدما تم الزج باسمها في أزمتها مع طليقها، وزعم البعض أنها كانت تقصدها حينما لمحت بأن هناك فنانة على علاقة بشاكوش مشيرة إلى أن ثالث حرف من اسمها "ر"، وجاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج (قعدة ستات).

ريم طارق طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لحورية فرغلى بعد أزمة الخيانة:

أكدت ريم طارق طليقة حسن شاكوش أن النجمة حورية فرغلي ليست غاضبة منها بعد تصريحاتها الأخيرة، فهي لن تذكر اسمها أو تكشف هوية الفنانة التي زعمت أنها على علاقة بطليقها شاكوش وكان يخونها معها في نهار رمضان، إذْ قالت: "أنا مقولتش حاجة عشان اتراجع فيها ومش هعتذر، حورية فرغلي مش زعلانة مني لأني أنا مقولتش اسمها وأني قولت حرف بس، لكن مقولتش مين الشخصية اللي بتكلم عنها".

حسن شاكوش وريم طارق

عن أزمتها مع حسن شاكوش بشأن الخيانة وتعدد علاقاته النسائية أكدت ريم طارق أنها لن تحاسب امرأة أخرى على خيانة زوجها قائلة: "أنا محاسبش ست، الشخص ده لو مكتفي بالبنت اللي اتجوزها مش هيبص لحد، لو حاسبتها أبسط حاجة هتقولي روحي لجوزك مش هروح للغريبة أقولها ليه بتعملي كده، ولا هقعد أحارب في الناس، أنا بشوف أن الشخص لو مش محترم الشخصية اللي معاه خلاص يسيبه لحد تاني يقدره ويحترمه".

ريم طارق من برنامج قعدة ستات

طليقة حسن شاكوش تثير الشكوك حول فنانة كانت على علاقة به أثناء زواجهما: تالت حرف من اسمها ر

فجرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مفاجأة مدوية بشأن تعرضها للخيانة من طليقها حسن شاكوش الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق، وذلك خلال لقائها مع برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، إذْ قالت: "كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها ر راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي .. وبينهم علاقة".

حسن شاكوش وحورية فرغلي

أضافت طليقة حسن شاكوش: "30 يوم في شهر رمضان فضلت أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها".

حورية فرغلي

طلاق حسن شاكوش وريم طارق:

احتل حسن شاكوش حديث الجمهور بعد إعلان خبر طلاقه لزوجته ريم طارق غيابيًا بشكلٍ رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي، لدى نيابة أكتوبر، وجاء ذلك على لسان محاميه الخاص محمد أبوالعلا، خلال حواره مع موقع "Et بالعربي".

جاء قرار حسن شاكوش بطلاق زوجته بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو المثير للجدل الذي هددته خلاله بفضح سر كبير بينهما، في حال امتناعه عن طلاقها، إذْ حرر محاميه محضرًا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم طارق كزوجين.