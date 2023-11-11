ولي عهد الكويت: لابد من منع التهجير القسري وإقامة هدنة إنسانية فورية

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن اجتماع اليوم يتم في الوقت الذي يتعرض له الأشقاء في غزة؛ لجرائم على يد إسرائيل.

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت، أن القضية الفلسطينية، هي القضية الجوهرية للأمة العربية، فالاحتلال الإسرائيلي يقوم بضرب المدنيين في غزة.

القانون الإنساني الدولي

ونوه إلى أن هناك عقابًا جماعيًا، لا يمكن تبريره بأي شكل، وأن ما يتم مخالف للقانون الإنساني الدولي، وأنه يجب أن يكون هناك حل ويكون هناك وقف لـ العمليات العسكرية.

وأوضح أنه يجب منع التهجير القسري، وأن يكون هناك هدنة إنسانية فورية، وأن يكون هناك وقف لـ الجرائم التي تقوم بها إسرائيل ضد غزة.

حل القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه يجب أن يتم حل القضية الفلسطينية حل شامل، وقف للقرارات الدولية، والسلام الدولية، وأن القضية الفلسطينية ستظل متصدرة، مؤكدًا أن الكويت تدعم فلسطين من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة.