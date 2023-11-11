أمير قطر: يجب إيقاف جرائم الحرب في غزة (فيديو)

استنكر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ما يحدث داخل قطاع غزة، قائلا: من كان يتخيل أن تتعرض المستشفيات للقصف علنا وأن تمسح عائلات كاملة من السجل الميداني في القرن الـ 21.

وقال "أمير قطر" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، اليوم السبت، إن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه، يسهم في وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.

وأكد أن موقف بلاده ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مطالبا بفتح المعابر بشكل دائم، لافتا إلى أنهم يرفضون التعسف في إتاحة المساعدات والتهديد بقصفها.

وواصل أمير قطر أنه لا يجوز الاكتفاء بالشجب والاستنكار ولابد من خطوات لوقف جريمة الحرب المتواصلة، معقبا : نبذل الجهود لإطلاق سراح الرهائن، ويجب إيقاف جرائم الحرب في ‎غزة.

السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولي.