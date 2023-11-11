السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية

أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية.

 

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أبو الغيط: فصل غزة عن الضفة الغربية أو القدس يمثل انتهاكا صريحا للشرعية الدولية

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الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة من أسوأ ما شهده التاريخ

وطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة و كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري

كما طالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

ورفض البيان توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية علي ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف وان ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

 

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