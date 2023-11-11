أمير قطر: إلى متى يستمر تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل كونها طفلًا مدللًا؟

استنكر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ما يحدث داخل قطاع غزة، قائلا: “من كان يتخيل أن تتعرض المستشفيات للقصف علنا وأن تمسح عائلات كاملة من السجل الميداني في القرن الـ 21”.

المجتمع الدولي

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، اليوم السبت، أن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه، يساهم في وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية، متسائلًا: "إلى متى سيستمر تعامل المجتمع الدولي مع إسرائيل كونها طفلًا مدللًا؟.

دعم صمود الشعب الفلسطيني

وشدد أمير قطر على أن موقف بلاده ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مطالبا بفتح المعابر بشكل دائم.

وأشار إلى أنهم يرفضون التعسف في إتاحة المساعدات والتهديد بقصفها، متابعا: "لا يجوز الاكتفاء بالشجب والاستنكار ولابد من خطوات لوقف جريمة الحرب المتواصلة، ونبذل الجهود لإطلاق سراح الرهائن، ويجب إيقاف جرائم الحرب في ‎غزة".