ملك الأردن: يجب وقف الحرب في غزة قبل حدوث صدام كبير بالمنطقة والعالم

قال الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، إن أهل غزة يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة، منوهًا أنه يجب أن تتوقف الحرب داخل قطاع غزة على الفور قبل أن يحدث صدام كبير في المنطقة والعالم.

القمة العربية الإسلامية المشتركة

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، بالرياض اليوم السبت، أن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم

سكان قطاع غزة

وشدد على أم إبقاء سكان قطاع غزة بلا مياه ولا طعام ولا وقود هو جريمة حرب لا يمكن القبول بها، مطالبًا بضرورة حل الدولتين، لكونه السبيل الوحيد لوقف القتل والدمار، محذرا من أن العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية.