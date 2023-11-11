السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ملك الأردن: يجب وقف الحرب في غزة قبل حدوث صدام كبير بالمنطقة والعالم

ملك الأردن
ملك الأردن

قال الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني، إن أهل غزة يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة، منوهًا أنه يجب أن تتوقف الحرب داخل قطاع غزة على الفور قبل أن يحدث صدام كبير في المنطقة والعالم.

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السيسي: التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية (فيديو)

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الاحتلال الإسرائيلي يدعو لإخلاء جميع مستشفيات قطاع غزة

القمة العربية الإسلامية المشتركة

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، بالرياض اليوم السبت، أن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم

سكان قطاع غزة

وشدد على أم إبقاء سكان قطاع غزة بلا مياه ولا طعام ولا وقود هو جريمة حرب لا يمكن القبول بها، مطالبًا بضرورة حل الدولتين، لكونه السبيل الوحيد لوقف القتل والدمار، محذرا من أن العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية.

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